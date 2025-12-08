Скидки
Мойзес высказался о конфликте Кордобы и Вильягры из-за расизма в игре «Краснодар» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал конфликт между форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой и полузащитником армейцев Родриго Вильягрой на почве расизма. Ранее колумбиец заявил, что аргентинский футболист его оскорбил. Встреча в рамках 18-го тура РПЛ завершилась победой «южан» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Я старался успокоить Кордобу, он сказал, что испытывал какие-то расистские высказывания, вероятно, от Родриго [Вильягры] (полузащитник ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). Я пытался его успокоить. Я сам лично не слышал, Кордоба мне об этом сказал. Я просто там был для того, чтобы разнять», — приводит слова Мойзеса издание ТАСС.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.

Челестини отреагировал на слова Кордобы о расизме со стороны игрока ЦСКА

Самые результативные легионеры РПЛ:

