Мойзес высказался о конфликте Кордобы и Вильягры из-за расизма в игре «Краснодар» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал конфликт между форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой и полузащитником армейцев Родриго Вильягрой на почве расизма. Ранее колумбиец заявил, что аргентинский футболист его оскорбил. Встреча в рамках 18-го тура РПЛ завершилась победой «южан» со счётом 3:2.

«Я старался успокоить Кордобу, он сказал, что испытывал какие-то расистские высказывания, вероятно, от Родриго [Вильягры] (полузащитник ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). Я пытался его успокоить. Я сам лично не слышал, Кордоба мне об этом сказал. Я просто там был для того, чтобы разнять», — приводит слова Мойзеса издание ТАСС.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.

Материалы по теме Челестини отреагировал на слова Кордобы о расизме со стороны игрока ЦСКА

Самые результативные легионеры РПЛ: