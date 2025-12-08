Скидки
Футбол

«Наполи» не проиграл ни разу дома в Серии А в календарном 2025 году

Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил на своём поле «Ювентус» (2:1). Таким образом, неаполитанцы ни разу не проиграли дома в Серии А в календарном 2025 году (13 побед при четырёх ничейных результатах). Об этом сообщает Opta Sports.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7'     1:1 Йылдыз – 59'     2:1 Хойлунд – 78'    

По информации источника, в последний раз подобное достижение случилось в 1987 году, когда «Наполи» одержал 11 побед при трёх ничейных результатах.

Следующий домашний матч в Серии А неаполитанцы проведут 7 января в рамках 19-го тура с «Вероной».

Команда Антонио Конте набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А в текущем сезоне.

