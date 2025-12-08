Скидки
«Мы все берём на себя ответственность». Алонсо — о поражении «Реала» от «Сельты»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после поражения своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании от «Сельты» со счётом 0:2.

«Мы все берём на себя ответственность. Мы все вместе, в хорошие времена и не очень. Не стоит заглядывать слишком далеко вперёд. Ситуация сложная из-за травм, поэтому нам приходится что-то менять в каждом матче. Посмотрим, что будет в среду. Поражение — это ответственность каждого, а не только игроков, тренерского штаба или клуба. Необходимо хотеть всё делать правильно и подходить к каждому матчу как к самому важному. Сегодня мы потеряли три важных очка, но это не решающий фактор. Впереди ещё долгий путь. Это ответственность каждого, и все должны работать сообща», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Сельта» располагается на 10-й строчке, у команды 19 очков в активе.

Комментарии
