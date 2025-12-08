Скидки
Главная Футбол Новости

Гол и ассист Батракова — в видеообзоре матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»

Комментарии

Накануне состоялся матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Победу со счётом 4:2 одержали гости.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликовала пресс-служба «Локомотива»

На седьмой минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил первый мяч в игре. На 25-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич восстановил равенство в счёте. На 29-й минуте вингер «Локомотива» Александр Руденко вновь вывел гостей вперёд. На 34-й минуте Руденко оформил дубль с передачи Батракова. На 68-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв довёл счёт до крупного, реализовав пенальти. На 88-й минуте экс-игрок «Локо» Франсуа Комано сократил отставание «Сочи» в счёте.

«Локомотив» довёл число набранных в сезоне очков до 37 и поднялся на второе место в таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» — два очка. У «Краснодара» (37 очков) и ЦСКА (36) остаётся очный матч в запасе. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке с девятью очками.

Календарь Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
