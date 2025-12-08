Мурад Мусаев одержал пятую победу в 13 матчах с ЦСКА
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев одержал пятую победу в 13 матчах с московским ЦСКА. Проиграл при этом Мусаев четыре раза. Накануне, 7 декабря, чёрно-зелёные встречались с армейцами в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
Мусаеву 42 года. Тренерскую карьеру он начал в академии «Краснодара». Под руководством российского специалиста чёрно-зелёные выиграли свой первый трофей в истории, став чемпионами России по итогам прошлого сезона.
После 18 туров РПЛ нынешней кампании «Краснодар», набрав 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице.
