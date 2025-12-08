Скидки
Ван Дейк, Салах и другие ключевые игроки «Ливерпуля» выступают за увольнение Арне Слота

Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и некоторые другие ключевые игроки «красных» встали на сторону вингера Мохамеда Салаха, заявившего о непростых отношениях с главным тренером команды Арне Слотом. Футболисты выступают за увольнение нидерландского специалиста, сообщает британский журналист Джеймс Уотленд в социальной сети X.

Ранее Салах обвинил Слота, среди прочего, в неуважении. Арне возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. Под его руководством «красные» выиграли чемпионат Англии в сезоне-2024/2025.

По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка по итогам 15 матчей.

