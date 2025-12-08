Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я был на самом дне». Неймар рассказал о предстоящей операции

«Я был на самом дне». Неймар рассказал о предстоящей операции
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал после матча 38-го тура чемпионата Бразилии, в котором его команда победила со счётом 3:0, что ему предстоит операция.

Бразилия — Серия А . 38-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
3 : 0
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 Тасиано – 26'     2:0 Тасиано – 28'     3:0 Шмидт – 61'    

«Я приехал сюда, чтобы помочь всем, чем смогу. Последние несколько недель были для меня тяжёлыми. Я был на самом дне. Теперь благодарен всем, кто помог мне встать на ноги. Без них я бы не смог играть в этих матчах. И слава богу. Эти травмы, эта проблема с коленом… Теперь пора отдохнуть. А потом мне предстоит операция на колене», — приводит слова Неймара RMC Sport.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей за клуб в чемпионате Бразилии, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Неймар ответил на вопрос о будущем на фоне истекающего контракта с «Сантосом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android