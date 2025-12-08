«Я был на самом дне». Неймар рассказал о предстоящей операции
Поделиться
Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал после матча 38-го тура чемпионата Бразилии, в котором его команда победила со счётом 3:0, что ему предстоит операция.
Бразилия — Серия А . 38-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
3 : 0
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 Тасиано – 26' 2:0 Тасиано – 28' 3:0 Шмидт – 61'
«Я приехал сюда, чтобы помочь всем, чем смогу. Последние несколько недель были для меня тяжёлыми. Я был на самом дне. Теперь благодарен всем, кто помог мне встать на ноги. Без них я бы не смог играть в этих матчах. И слава богу. Эти травмы, эта проблема с коленом… Теперь пора отдохнуть. А потом мне предстоит операция на колене», — приводит слова Неймара RMC Sport.
В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей за клуб в чемпионате Бразилии, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:35
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:02
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:15
-
08:41
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
08:13
-
08:11
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:34
-
07:25