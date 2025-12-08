Шалимов считает, что Биджиев останется тренером «Динамо» Мх даже после решения об отставке

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение Хасанби Биджиева покинуть пост главного тренера махачкалинского «Динамо». Специалист подал в отставку после матча 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1). Однако Шалимов считает, что Биджиев останется в «Динамо» после беседы с руководителями клуба.

— Думаю, что Биджиев останется в «Динамо». Свое заявление он сделал на эмоциях после домашнего поражения. Взял вину на себя. Однако дальше у него должен быть разговор с руководством клуба, по итогам которого, мне кажется, его оставят, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Динамо» Махачкала занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.