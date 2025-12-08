Неймар: конечно, моё сердце по-прежнему принадлежит «Сантосу»
Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о клубе после матча 38-го тура чемпионата Бразилии, в котором его команда победила «Крузейро» со счётом 3:0.
Бразилия — Серия А . 38-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
3 : 0
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 Тасиано – 26' 2:0 Тасиано – 28' 3:0 Шмидт – 61'
«Сантос заслуживает гораздо большего, они заслуживают всегда быть на вершине. Конечно, моё сердце по-прежнему принадлежит «Сантосу». Я всегда буду ставить этот клуб на первое место», — приводит слова Неймара RMC Sport.
По итогам сезона «Сантос» занял в турнирной таблице чемпионата Бразилии 12-е место, набрав 47 очков, и сохранил своё место в высшем дивизионе страны на следующий год. Неймар провёл 20 матчей за клуб в чемпионате, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
