Гвардиола — о чемпионской гонке АПЛ: не хочу показаться высокомерным, но у меня есть опыт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты последнего тура английской Премьер-лиги. В нём «горожане», идущие на втором месте, обыграли «Сандерленд» (3:0), а лондонский «Арсенал», возглавляющий таблицу, проиграл «Астон Вилле» (1:2). В результате отставание «Сити» от «канониров» сократилось всего до двух очков.

«По моему опыту – простите, не хочу показаться высокомерным, но у меня всё же есть опыт взятия Премьер-лиги и других титулов – дело в стабильности. А стабильность приходит лишь из одного – из того, как ты играешь. Не из результата одного дня или победы, которая позволила тебе сократить отрыв до двух очков или оторваться вперёд на четыре очка. Стабильность должна быть в том, как ты выступаешь, как ты растёшь на протяжении года.

Эти 94 минуты, возможно, были одним из наших лучших выступлений этого сезона. Мне кажется, даже если «Арсенал» потерял очки, таких потерь будет очень мало. Если мы хотим занять первое место, нам нужно побеждать снова и снова. Всё зависит от того, как ты играешь, а не просто от удачного дня или удачного действия», – приводит слова тренера Tribuna.