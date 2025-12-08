Скидки
«Плач Ярославны» его не красит». Корнаухов — о Кордобе в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший российский футболист Олег Корнаухов заявил, что поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА не красит колумбийского форварда. В этой встрече Кордоба забил один гол и получил жёлтую карточку за нарушение на полузащитнике армейцев Матвее Кисляке.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Я восхищён произошедшей в этом матче дуэлью двух монстров, двух физически мощнейших футболистов — Кордобы и Жоао Виктора. В то же время тот «плач Ярославны», который устраивал Кордоба после единоборств, его совершенно не красит. В некоторых эпизодах там даже и касаний‑то не было! Можно было показать Кордобе ещё одну жёлтую карточку», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой «быков» со счётом 3:2. На перерыв чёрно-зелёные ушли лидерами чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков.

