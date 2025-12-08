«Плач Ярославны» его не красит». Корнаухов — о Кордобе в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший российский футболист Олег Корнаухов заявил, что поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА не красит колумбийского форварда. В этой встрече Кордоба забил один гол и получил жёлтую карточку за нарушение на полузащитнике армейцев Матвее Кисляке.
«Я восхищён произошедшей в этом матче дуэлью двух монстров, двух физически мощнейших футболистов — Кордобы и Жоао Виктора. В то же время тот «плач Ярославны», который устраивал Кордоба после единоборств, его совершенно не красит. В некоторых эпизодах там даже и касаний‑то не было! Можно было показать Кордобе ещё одну жёлтую карточку», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
Матч между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой «быков» со счётом 3:2. На перерыв чёрно-зелёные ушли лидерами чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков.
- 8 декабря 2025
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:35
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:02
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:15
-
08:41
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
08:13
-
08:11
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:34
-
07:25