«Плач Ярославны» его не красит». Корнаухов — о Кордобе в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший российский футболист Олег Корнаухов заявил, что поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА не красит колумбийского форварда. В этой встрече Кордоба забил один гол и получил жёлтую карточку за нарушение на полузащитнике армейцев Матвее Кисляке.

«Я восхищён произошедшей в этом матче дуэлью двух монстров, двух физически мощнейших футболистов — Кордобы и Жоао Виктора. В то же время тот «плач Ярославны», который устраивал Кордоба после единоборств, его совершенно не красит. В некоторых эпизодах там даже и касаний‑то не было! Можно было показать Кордобе ещё одну жёлтую карточку», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой «быков» со счётом 3:2. На перерыв чёрно-зелёные ушли лидерами чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков.