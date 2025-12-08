Скидки
«Краснодар» объявил о подписании новых контрактов с Батчи и Торменой

Комментарии

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» объявила о подписании новых контрактов с нападающим Жоау Батчи и защитником Витором Торменой. Игроки заключили соглашения до 2029 года.

Батчи выступает за «Краснодар» с осени 2022-го. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 27 матчей, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Тормена стал игроком чёрно-зелёных летом 2023-го. В этом сезоне бразилец отыграл 24 матча на клубном уровне, забил один гол и отдал один ассист.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв лидером чемпионата России. По итогам 18 матчей команда Мурада Мусаева набрала 40 очков.

