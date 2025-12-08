Скидки
Агкацев рассказал о разговоре с Сафоновым после первого матча за «ПСЖ» за полгода

Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на первый с мая матч российского вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ». Парижане разгромили дома «Ренн» (5:0) в матче Лиги 1, а россиянин заменил в воротах травмированного первого номера Люка Шевалье.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

«С Матвеем списались. Поздравил его с победой, долгожданным матчем, хорошей игрой и топовым сейвом. Очень тяжело, когда так долго играешь. Но он справился, хотя долго не было игрового тонуса. Большой молодец», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче с «Ренном» Сафонов совершил два спасения (0,15 xGoT). Также у голкипера 81% точных передач (21/26).

