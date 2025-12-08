Лев Лещенко назвал лучшего футболиста РПЛ 2025 года

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в 2025 году.

«Батраков — лучший футболист РПЛ 2025 года. Он многофункциональный игрок, который может играть практически на любой позиции. Он и в нападении хорош, и защищается неплохо. Надо обновлять наш футбольный состав в целом. Я считаю, что очень много иностранцев играет. Они, во‑первых, тормозят немножко приход молодых игроков, а во‑вторых, это бессмысленно сейчас, пока мы не играем в еврокубках. Зачем устраивать этот междусобойчик? Смотреть, у кого штаны шире? Это смешно вообще», — приводит слова Лещенко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.