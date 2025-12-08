Скидки
Хаби Алонсо рассказал о состоянии здоровья Франко Мастантуоно

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал о состоянии здоровья полузащитника своей команды Франко Мастантуоно.

«Мастантуоно постепенно набирает форму после травмы паха. Ему нужно работать и тренироваться усерднее. Он становится ближе к игровому процессу. Его включают в состав, так что он доступен», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Франко Мастантуоно выступает за мадридский «Реал» с августа 2025 года. «Сливочные» заплатили аргентинскому «Ривер Плейт» за переход молодого футболиста € 45 млн. Всего в активе футболиста 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом.

