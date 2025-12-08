Скидки
Дэвид Джеймс: у «Ливерпуля» на примете уже есть игрок на замену Салаху

Дэвид Джеймс: у «Ливерпуля» на примете уже есть игрок на замену Салаху
Комментарии

Бывший голкипер «Ливерпуля» Дэвид Джеймс считает, что руководство мерсисайдского клуба уже озаботилось поиском замены 33-летнего вингера Мохамеда Салаха. Ранее египтянин заявил, что у него нет никаких отношений с главным тренером «красных» Арне Слотом. Также нападающий отметил, что чувствует неуважение со стороны клуба.

«Думаю, у «Ливерпуля» уже есть кандидат на замену Мо. С человеческой точки зрения это было бы логично. С точки зрения бизнеса — ещё логичнее.

Всегда нужно держать во внимании систему управления рисками, когда заходит речь о замене тех или иных игроков», — приводит слова Джеймса британское онлайн-издание Liverpool Echo.

