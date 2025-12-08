Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил об увольнении Мирослава Ромащенко

«Урал» объявил об увольнении Мирослава Ромащенко
Комментарии

Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил об увольнении Мирослава Ромащенко с поста главного тренера. Стороны расторгли сотрудничество по обоюдному согласию.

«Между ФК «Урал» и главным тренером принято решение о прекращении сотрудничества. Клуб и специалист расстаются по соглашению сторон. Хотим сказать большое спасибо Мирославу Юрьевичу за проделанную работу, которая позволяет рассчитывать на выход в РПЛ в весенней части сезона», — написала клубная пресс-служба.

После первой части нынешнего сезона Лиги Pari «Урал» набрал 41 очко и занимает второе место. Ромащенко занимал должность главного тренера екатеринбургской команды с лета 2025 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Александр Кержаков возглавит «Урал». Клубу его рекомендовал Виталий Мутко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android