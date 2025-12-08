Скидки
Главная Футбол Новости

Червиченко: «Краснодар» и ЦСКА показали шикарный матч, наш чемпионат всё интереснее

Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам центрального матча 18-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Прошедшая накануне встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Краснодар» и ЦСКА показали шикарный матч в конце этого отрезка чемпионата. Я всё время говорю, что наш чемпионат интереснее и интереснее. Точно не уступает многим европейским по накалу. Конечно, у нас игроки не всё могут, но борьбы и интересных переплетений во время матча предостаточно.

У «Краснодара» казалось, 3:1 — они пропускают совсем ненужный мяч. Научились соперников дожимать, но в какой-то момент теряют концентрацию. Если говорить про игру защитников «Краснодара» в матче с ЦСКА, то было безобразие на поле. Мойзес забивал — вообще один стоял и никого рядом не было. Когда забивали второй мяч: Мусаев сбрасывает мяч и Алвес забивает — все стояли и смотрели, как этот мяч влетает. Оборона, конечно, сыграла очень плохо. Но после этого гола «Краснодар» перевёл игру на чужую половину. Они выглядели мощно и уверенно. Не сомневался, что матч закончится в их пользу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

