Червиченко: «Краснодар» и ЦСКА показали шикарный матч, наш чемпионат всё интереснее

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам центрального матча 18-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Прошедшая накануне встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«Краснодар» и ЦСКА показали шикарный матч в конце этого отрезка чемпионата. Я всё время говорю, что наш чемпионат интереснее и интереснее. Точно не уступает многим европейским по накалу. Конечно, у нас игроки не всё могут, но борьбы и интересных переплетений во время матча предостаточно.

У «Краснодара» казалось, 3:1 — они пропускают совсем ненужный мяч. Научились соперников дожимать, но в какой-то момент теряют концентрацию. Если говорить про игру защитников «Краснодара» в матче с ЦСКА, то было безобразие на поле. Мойзес забивал — вообще один стоял и никого рядом не было. Когда забивали второй мяч: Мусаев сбрасывает мяч и Алвес забивает — все стояли и смотрели, как этот мяч влетает. Оборона, конечно, сыграла очень плохо. Но после этого гола «Краснодар» перевёл игру на чужую половину. Они выглядели мощно и уверенно. Не сомневался, что матч закончится в их пользу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.