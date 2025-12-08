Скидки
Ромащенко выступил с заявлением после увольнения из «Урала»

Российский специалист Мирослав Ромащенко выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера «Урала». Накануне об отставке специалиста было объявлено официально.

«Прежде всего хочу от всего сердца сказать «спасибо» болельщикам за невероятную поддержку. Они настоящие, преданные, заполняют трибуны «Екатеринбург Арены» и всегда гонят команду вперёд. Также благодарю Григория Викторовича, руководство «Урала», спонсоров и партнёров клуба за доверие и неравнодушие. Спасибо игрокам – они проделали хорошую работу и заслуживают уважения. «Урал» для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб, как «Урал». Я провёл здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу – выйдут в РПЛ», — приводит слова Ромащенко официальный сайт «Урала».

