Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк: силы ЦСКА на пределе? Я был бы готов ещё играть без перебоя

Матвей Кисляк: силы ЦСКА на пределе? Я был бы готов ещё играть без перебоя
Комментарии

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о запасе энергии после заключительного тура первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Хавбек признался, что мог бы продолжать играть, не уходя на зимнюю паузу. Ранее главный тренер армейцев Фабио Челестини заявлял, что команда находится «на пределе».

«Не могу сказать, что я дошёл до предела. Да, Фабио (Челестини) говорил, что мы на пределе. Но лично я такого не ощущал. Если бы чемпионат продолжался, я был бы готов ещё играть. Без перебоя! Отдых нужен, но я себя отлично ощущал в игре с «Краснодаром», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android