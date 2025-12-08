Матвей Кисляк: силы ЦСКА на пределе? Я был бы готов ещё играть без перебоя

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о запасе энергии после заключительного тура первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Хавбек признался, что мог бы продолжать играть, не уходя на зимнюю паузу. Ранее главный тренер армейцев Фабио Челестини заявлял, что команда находится «на пределе».

«Не могу сказать, что я дошёл до предела. Да, Фабио (Челестини) говорил, что мы на пределе. Но лично я такого не ощущал. Если бы чемпионат продолжался, я был бы готов ещё играть. Без перебоя! Отдых нужен, но я себя отлично ощущал в игре с «Краснодаром», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.