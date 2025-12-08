КДК РФС изучит обвинения в расизме в адрес Вильягры после матча «Краснодар» — ЦСКА
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация изучит обвинения в расизме в адрес полузащитника ЦСК Родриго Вильягры после матча 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«В рапорте делегата матча «Краснодар» — ЦСКА указано, что в перерыве матча между игроками команд произошёл конфликт. Поскольку данная запись есть в рапорте делегата матча, комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснения лиц, участвующих в конфликте, позиции клубов по данному инциденту и исследовать видеоматериалы. Речь идёт о словах Оласы во флеш-интервью», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:35
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:02
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:15
-
08:41
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
08:13
-
08:11
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:34
-
07:25