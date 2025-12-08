Скидки
КДК РФС изучит обвинения в расизме в адрес Вильягры после матча «Краснодар» — ЦСКА

КДК РФС изучит обвинения в расизме в адрес Вильягры после матча «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация изучит обвинения в расизме в адрес полузащитника ЦСК Родриго Вильягры после матча 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«В рапорте делегата матча «Краснодар» — ЦСКА указано, что в перерыве матча между игроками команд произошёл конфликт. Поскольку данная запись есть в рапорте делегата матча, комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснения лиц, участвующих в конфликте, позиции клубов по данному инциденту и исследовать видеоматериалы. Речь идёт о словах Оласы во флеш-интервью», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

