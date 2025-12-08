КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Динамо» Мх оскорблений в адрес арбитра Сухого

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит скандирование болельщиками махачкалинского «Динамо» оскорблений в адрес арбитра Алексея Сухого на матче 18-го тура с «Пари НН». Напомним, нижегородцы добыли победу со счётом 1:0. «Динамо» играло в меньшинстве с 20-й минуты игры, а единственный гол «Пари НН» был забит с пенальти.

«По матчу «Динамо» Махачкала — «Пари НН» рассмотрим скандирование болельщиками «Динамо» оскорблений в адрес главного судьи», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.