КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Динамо» Мх оскорблений в адрес арбитра Сухого

КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Динамо» Мх оскорблений в адрес арбитра Сухого
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит скандирование болельщиками махачкалинского «Динамо» оскорблений в адрес арбитра Алексея Сухого на матче 18-го тура с «Пари НН». Напомним, нижегородцы добыли победу со счётом 1:0. «Динамо» играло в меньшинстве с 20-й минуты игры, а единственный гол «Пари НН» был забит с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«По матчу «Динамо» Махачкала — «Пари НН» рассмотрим скандирование болельщиками «Динамо» оскорблений в адрес главного судьи», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

