Стало известно, что Карвахаль сказал арбитру после поражения «Реала» от «Сельты»

Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Сельта» (0:2) Алехандро Кинтеро Гонсалес рассказал о словах защитника мадридского клуба Даниэля Карвахаля, произнесённых в подтрибунном помещении после игры.

«Господин Даниэль Карвахаль, без спортивной формы и в повседневной одежде, обратился ко мне со словами: «Вы обладаете таким уровнем судейства, а потом плачете на пресс-конференции», — приводит слова Гонсалеса El Chiringuito.

Некоторые игроки мадридского «Реала» были не согласны с судейскими решениями и подвергли критике его действия. В результате в концовке матча были удалены защитник Альваро Фернандес и нападающий Эндрик.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.