«Краснодар» установил новый клубный рекорд, обыграв ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ

Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» установил новый клубный рекорд, обыграв московский ЦСКА в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, чёрно-зелёные в 15-м домашнем матче подряд не играют вничью. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой «быков» со счётом 3:2. На перерыв чёрно-зелёные ушли лидерами турнирной таблицы в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

«Краснодар» является действующим чемпионом России по футболу.

