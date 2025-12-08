Скидки
Станислав Агкацев: сейчас «Краснодар» — это чемпионская команда

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что сейчас чёрно-зелёные являются чемпионской командой. В матче 18-го тура Мир РПЛ «быки» обыграли ЦСКА (3:2) на домашней арене.

«Я ощущаю, что сейчас «Краснодар» — это чемпионская команда. Не скажу, что точно есть уверенность в повторении чемпионства, но надежда точно», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На перерыв чёрно-зелёные ушли лидерами турнирной таблицы в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

