«Откуда они берут столько ерунды?» Рафинья — про слухи о своём переходе

28-летний бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался про слухи о своём возможном уходе из каталонского клуба.

«Я правда не знаю, откуда они берут столько ерунды. Постоянно появляются фейковые новости, очень забавно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Ранее в прессе появилась информация о выгодном предложении для футболиста из Саудовской Аравии, а также о существовании устного соглашения со спортивным директором Деку о переходе после чемпионата мира 2026 года в случае поступления существенного предложения.

В нынешнем сезоне Рафинья провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

