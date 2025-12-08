Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита РПЛ после первой части сезона

Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу в Мир Российской Премьер-Лиге после завершения первой части сезона. Так, на чемпионство «Краснодара» суперкомпьютер даёт 40,4% — больше всех. Шансы на победу в РПЛ у «Зенита» оцениваются в 39%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

На последних строчках в турнирной таблице расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12). Действующим чемпионом России является «Краснодар».