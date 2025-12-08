Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита РПЛ после первой части сезона

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита РПЛ после первой части сезона
Комментарии

Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу в Мир Российской Премьер-Лиге после завершения первой части сезона. Так, на чемпионство «Краснодара» суперкомпьютер даёт 40,4% — больше всех. Шансы на победу в РПЛ у «Зенита» оцениваются в 39%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

На последних строчках в турнирной таблице расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12). Действующим чемпионом России является «Краснодар».

Материалы по теме
Эксклюзив
Станислав Агкацев: сейчас «Краснодар» — это чемпионская команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android