Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женщина, вымогавшая деньги у Сон Хын Мина, приговорена к четырём годам тюрьмы — Yonhap

Женщина, вымогавшая деньги у Сон Хын Мина, приговорена к четырём годам тюрьмы — Yonhap
Комментарии

Южнокорейская женщина, которая требовала деньги у капитана национальной команды и игрока клуба МЛС «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина, приговорена к четырём годам тюремного заключения за вымогательство. Её сообщник приговорён к двум годам лишения свободы, сообщает новостное агентство Yonhap.

Женщина ложно заявила в июне 2024 года, что беременна от футболиста, после чего пыталась вымогать большие суммы денег в обмен на молчание.

В постановлении суда говорится, что обвиняемые воспользовались известностью игрока и его «уязвимостью» перед тем видом преступления, которое они совершали, причинив ему значительные душевные страдания. Суд заявил, что женщина так и не подтвердила личность отца ребёнка, которого она вынашивала.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин провёл 13 матчей за клуб в чемпионате МЛС, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Сон Хын Мин вернётся в Лондон для прощания с фанатами «Тоттенхэма» перед матчем ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android