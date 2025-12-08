Женщина, вымогавшая деньги у Сон Хын Мина, приговорена к четырём годам тюрьмы — Yonhap

Южнокорейская женщина, которая требовала деньги у капитана национальной команды и игрока клуба МЛС «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина, приговорена к четырём годам тюремного заключения за вымогательство. Её сообщник приговорён к двум годам лишения свободы, сообщает новостное агентство Yonhap.

Женщина ложно заявила в июне 2024 года, что беременна от футболиста, после чего пыталась вымогать большие суммы денег в обмен на молчание.

В постановлении суда говорится, что обвиняемые воспользовались известностью игрока и его «уязвимостью» перед тем видом преступления, которое они совершали, причинив ему значительные душевные страдания. Суд заявил, что женщина так и не подтвердила личность отца ребёнка, которого она вынашивала.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин провёл 13 матчей за клуб в чемпионате МЛС, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.