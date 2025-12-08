«Динамо» Мх подаст протест в ЭСК на красную карточку Табидзе в матче с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб подаст протест в ЭСК РФС на красную карточку Джемала Табидзе в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1). Защитник был удалён на 20-й минуте игры.
«Мы планируем не только подавать протест на красную карточку Табидзе, но и подытожить некоторые моменты, связанные с тем безобразием и произволом, которое творится в судейском корпусе. Бесконечные оправдания, бесконечные поддержки неверных трактовок, бесконечные заявления с подменой белого на чёрное, а чёрного на белое.
Когда наши тренеры не выдерживают… Это же свидетельство реакции многих тренеров. Всё игнорируется. Талалаеву приходится показывать, что, что бы вы ни делали, мы всё равно сильнее вас», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 декабря 2025
-
12:46
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:04
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:46
-
11:38
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:35
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:02
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:15