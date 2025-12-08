«Динамо» Мх подаст протест в ЭСК на красную карточку Табидзе в матче с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб подаст протест в ЭСК РФС на красную карточку Джемала Табидзе в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1). Защитник был удалён на 20-й минуте игры.

«Мы планируем не только подавать протест на красную карточку Табидзе, но и подытожить некоторые моменты, связанные с тем безобразием и произволом, которое творится в судейском корпусе. Бесконечные оправдания, бесконечные поддержки неверных трактовок, бесконечные заявления с подменой белого на чёрное, а чёрного на белое.

Когда наши тренеры не выдерживают… Это же свидетельство реакции многих тренеров. Всё игнорируется. Талалаеву приходится показывать, что, что бы вы ни делали, мы всё равно сильнее вас», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.