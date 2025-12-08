«Я хотел быть лучшим во всём». Деклан Райс — о спортивном детстве

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал о своём спортивном детстве. По словам англичанина, он со школьного возраста находился в хорошей физической форме, что помогает ему в профессиональной карьере футболиста.

«В детстве мне нравилась каждая часть тренировок – абсолютно всё. Мне нравилось бить и играть левой и правой, вести мяч, бить головой, пасовать на пять, десять ярдов, делать длинные пасы – я хотел заниматься всем. И я занимался всеми видами спорта, не только футболом. Я занимался всем – теннисом, настольным теннисом, регби, бегом по пересечённой местности – я всегда был занят.

Я хотел быть лучшим во всём. Я всегда стремился к активному образу жизни, и в долгосрочной перспективе все эти тренировки в детстве определённо помогли мне в футболе. Они позволили мне ещё больше улучшить свою игру», – приводит слова игрока официальный сайт «Арсенала».

В этом сезоне английской Премьер-лиги Райс сыграл в каждом из уже прошедших 15 туров, причём в 14 из них он вышел в стартовом составе.