Шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ по версии Opta — меньше половины одного процента

Суперкомпьютер Opta определил шансы московского «Спартака» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона. В победу красно-белых в чемпионате России суперкомпьютер верит на 0,2%. Главным фаворитом Opta считает «Краснодар» (40,4%). «Спартак» после первой части сезона РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

По состоянию на сегодняшний лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37). На последних строчках в турнирной таблице РПЛ расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12).

Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

