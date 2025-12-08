«Ливерпуль» может исключить Салаха из состава на матч с «Интером» в ЛЧ — Daily Mail
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может быть исключён из состава своей команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает Daily Mail.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Клубу необходимо принять окончательное решение после скандальных слов Салаха о его роли в команде, а также критики в адрес главного тренера Арне Слота по завершении матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48' 0:2 Экитике – 50' 1:2 Калверт-Льюин – 73' 2:2 Стах – 75' 2:3 Собослаи – 80' 3:3 Танака – 90+6'
В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Комментарии
