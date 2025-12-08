«Ливерпуль» может исключить Салаха из состава на матч с «Интером» в ЛЧ — Daily Mail

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может быть исключён из состава своей команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает Daily Mail.

Клубу необходимо принять окончательное решение после скандальных слов Салаха о его роли в команде, а также критики в адрес главного тренера Арне Слота по завершении матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.