Президент «Динамо» Мх Гаджиев: мы пока не приняли отставку Биджиева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб пока не утвердил увольнение главного тренера Хасанби Биджиева, который подал в отставку после поражения в матче 18-го тура Мир РПЛ от «Пари НН» (0:1).

«Мне сложно сказать, сколько эмоций и взвешенности в решении Биджиева. Он очень сдержанный человек, на редкость выдержанный человек. В самых сложных ситуациях он не позволяет эмоциям брать верх.

В этой ситуации он сказал, что сделает заявление. Мы пока не приняли его отставку. Посчитали, что нужно пару дней обдумать, а затем принять решение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

