Деклан Райс о нагрузках: через два дня после игры не могу ходить

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал процесс восстановления после матчей. Несмотря на плотный график матчей, который у многих игроков вызывает недовольство, англичанин заявил, что не хотел бы играть всего раз в неделю.

«На следующий день у меня немного болит всё тело, а через два дня после игры я не могу ходить! А уже на следующий день или ещё через день может быть игра. Бывает, что я иду на тренировку накануне игры, чувствуя себя разбитым, и потом иду на следующую. Адреналин чувствуется после игры, а когда он спадает, ты начинаешь чувствовать усталость.

Но я привык к игровому распорядку. Думаю, именно поэтому я играю так много. Мне бы не хотелось играть всего раз в неделю. Думаю, мой ритм был бы другим, если бы я играл в субботу, а потом ждал неделю, чтобы снова выйти на поле. Мне нравится играть каждые три дня, поддерживать высокий ритм и выходить на игру, зная, что выложусь на полную и сыграю хорошо», – приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

За первые два сезона в «Арсенале» полузащитник вышел более чем в 50 матчах за сезон, как и в двух последних за «Вест Хэм». На данный момент этого сезона он сыграл во всех матчах как английской Премьер-лиги, так и Лиги чемпионов.