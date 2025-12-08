Деклан Райс — о стандартах «Арсенала»: от меня требуют большего

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал о своей уверенности в стандартных положениях. В данный момент именно он исполняет большинство угловых и штрафных «канониров». Англичанин также подчеркнул давление со стороны тренерского штаба и поддержку Николя Жовера, тренера клуба по стандартам.

«Сейчас я очень, очень уверен в себе. Я всегда был таким, но Артета, и Нико, тренер по стандартам, оказывают на меня дополнительное давление. Они требуют большего, потому что видят мой талант и считают, что я на многое способен, и я тоже так считаю.

Думаю, у меня хорошо получается слушать, воспринимать информацию и применять её на практике. Я хорошо усваиваю информацию, понимаю её, а когда передо мной ставят задачу, я полностью отдаюсь ей. Это одна из моих самых сильных сторон.

Это продолжается с января 2024 года, с того самого момента, как Нико впервые поговорил со мной. Он сказал, что наблюдал за мной и считает, что я способен на это. Он сказал, что у меня есть техника и сила и что я могу выполнять разные виды подач», – приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».