Фабио Челестини впервые проиграл матч РПЛ, в котором ЦСКА вёл в счёте
Поделиться
Московский ЦСКА под руководством Фабио Челестини впервые проиграл матч в рамках Мир РПЛ, в котором вёл в счёте, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В 18-м туре армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Первый гол во встрече забил Мойзес на 11-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
Челестини возглавил ЦСКА прошлым летом. В первом официальном матче — с «Краснодаром» за Суперкубок России — армейцы одержали победу и выиграли трофей. На зимнюю паузу красно-синие ушли, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Челестини 36 очков — на четыре меньше, чем у лидирующего «Краснодара».
Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
12:46
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:04
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:46
-
11:38
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:35
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:02
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:15