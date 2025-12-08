Скидки
Футбол Новости

Фабио Челестини впервые проиграл матч РПЛ, в котором ЦСКА вёл в счёте

Фабио Челестини впервые проиграл матч РПЛ, в котором ЦСКА вёл в счёте
Московский ЦСКА под руководством Фабио Челестини впервые проиграл матч в рамках Мир РПЛ, в котором вёл в счёте, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В 18-м туре армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Первый гол во встрече забил Мойзес на 11-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

Челестини возглавил ЦСКА прошлым летом. В первом официальном матче — с «Краснодаром» за Суперкубок России — армейцы одержали победу и выиграли трофей. На зимнюю паузу красно-синие ушли, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Челестини 36 очков — на четыре меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

