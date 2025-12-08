Фабио Челестини впервые проиграл матч РПЛ, в котором ЦСКА вёл в счёте

Московский ЦСКА под руководством Фабио Челестини впервые проиграл матч в рамках Мир РПЛ, в котором вёл в счёте, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В 18-м туре армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Первый гол во встрече забил Мойзес на 11-й минуте.

Челестини возглавил ЦСКА прошлым летом. В первом официальном матче — с «Краснодаром» за Суперкубок России — армейцы одержали победу и выиграли трофей. На зимнюю паузу красно-синие ушли, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Челестини 36 очков — на четыре меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).