Деклан Райс — об улучшении своей результативности: я отчаянно хочу помогать команде

Деклан Райс — об улучшении своей результативности: я отчаянно хочу помогать команде
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал о важности совершения результативных действий за свой клуб. На данный момент в этом сезоне англичанин забил два гола и отдал четыре голевые передачи в английской Премьер-лиге, а также отдал две голевые передачи в Лиге чемпионов.

«Результативность стала действительно хорошей. Думаю, у меня всегда была способность выходить из тупиковых ситуаций, нужно просто верить в это и, как я уже сказал, применять это на практике. Как только я поговорил с Нико [Жовером], я полностью отдался делу, стал предан ему.

Это чувство, когда отдаёшь голевые передачи товарищам по команде и сам участвуешь в голах, — то, на чём я, возможно, не особо фокусировался в начале карьеры. Но сейчас я отчаянно хочу забивать голы, делать передачи и помогать команде. Осознание того, что ты помог команде победить, – это огромное чувство», – приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

