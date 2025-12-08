Президент «Динамо» Мх Гаджиев подвёл итоги первой части сезона для команды

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подвёл итоги первой части сезона Мир РПЛ для команды. Махачкалинцы набрали 15 очков за 18 матчей и занимают 13-е место в таблице чемпионата.

«Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Очков набрали меньше, чем в прошлом году. Второй год бывает сложнее — об этом многие забывают. Никто не ожидал лёгкого сезона, тем более мы отдали своих ведущих игроков. Новички пока толком в состав не влились и сыграли не очень много времени. Я не могу сказать, что вина исключительно на главном тренере. Это наша общая вина. Мы исправимся», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.