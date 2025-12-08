«Все хотят выйти в стартовом составе». Деклан Райс — о конкуренции в «Арсенале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал высокую конкуренцию внутри своей команды. Сейчас клуб находится на первом месте турнирной таблицы Лиги чемпионов (15 очков в 5 матчах) и английской Премьер-лиги (33 очка в 15 матчах). Он также вышел в 1/4 финала Кубка лиги, в котором «канонирам» предстоит сыграть с «Кристал Пэлас».

«Есть тренировки, есть игры, есть люди, которые хотят выйти на поле и произвести впечатление, выйти в стартовом составе. Ты в футбольном клубе «Арсенал», все хотят выйти в стартовом составе.

Конкуренция — это здорово, потому что она раскрывает лучшие качества, и я знаю, что это определённо так для меня. Я хочу играть в каждом матче, в самых важных и лучших матчах. Но я также понимаю, что я командный игрок и в разных матчах нужны разные игроки, которые будут играть разные роли. Пока мы все работаем вместе, думаю, мы сможем двигаться в правильном направлении.

Тренировки проходят на очень хорошем уровне. У нас есть топовые игроки, многие восстанавливаются после травм. Команда действительно сильна. Тренировки организованы очень хорошо, и, я думаю, вы видите, что мы полны сил перед матчами и каждый знает свою роль», – приводит слова англичанина официальный сайт «Арсенала».