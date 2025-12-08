Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все хотят выйти в стартовом составе». Деклан Райс — о конкуренции в «Арсенале»

«Все хотят выйти в стартовом составе». Деклан Райс — о конкуренции в «Арсенале»
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал высокую конкуренцию внутри своей команды. Сейчас клуб находится на первом месте турнирной таблицы Лиги чемпионов (15 очков в 5 матчах) и английской Премьер-лиги (33 очка в 15 матчах). Он также вышел в 1/4 финала Кубка лиги, в котором «канонирам» предстоит сыграть с «Кристал Пэлас».

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть тренировки, есть игры, есть люди, которые хотят выйти на поле и произвести впечатление, выйти в стартовом составе. Ты в футбольном клубе «Арсенал», все хотят выйти в стартовом составе.

Конкуренция — это здорово, потому что она раскрывает лучшие качества, и я знаю, что это определённо так для меня. Я хочу играть в каждом матче, в самых важных и лучших матчах. Но я также понимаю, что я командный игрок и в разных матчах нужны разные игроки, которые будут играть разные роли. Пока мы все работаем вместе, думаю, мы сможем двигаться в правильном направлении.

Тренировки проходят на очень хорошем уровне. У нас есть топовые игроки, многие восстанавливаются после травм. Команда действительно сильна. Тренировки организованы очень хорошо, и, я думаю, вы видите, что мы полны сил перед матчами и каждый знает свою роль», – приводит слова англичанина официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсенал» — лучшая команда в мире прямо сейчас. Но одна проблема всё же есть
«Арсенал» — лучшая команда в мире прямо сейчас. Но одна проблема всё же есть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android