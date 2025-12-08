«Абсолютно непоследователен». ТВ «Реала» раскритиковало работу судьи в матче с «Сельтой»

Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике работу арбитра Алехандро Кинтеро Гонсалеса после матча 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Сельте» (0:2).

«Поступки Кинтеро Гонсалеса были возмутительными. Он вёл себя, как это было принято при режиме Негрейры, ради того, чтобы получить награды, которые, по его мнению, ему причитаются, будь то получение статуса игрока сборной или назначение на важнейшие матчи национального уровня. Он абсолютно непоследователен, был очень снисходителен к затягиванию времени «Сельтой». Правило восьми секунд — это позор, издевательство над болельщиками, игроками и всеми. Это не уровень судейства для лиги, которая претендует на звание одной из лучших в мире», — приводит слова журналистов канала AS.

После 16 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 40 очков.