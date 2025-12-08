Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер предсказал, кто займёт третье место в РПЛ — «Локомотив» или ЦСКА

Суперкомпьютер предсказал, кто займёт третье место в РПЛ — «Локомотив» или ЦСКА
Комментарии

Суперкомпьютер Opta предсказал, кто займёт третье место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам этого сезона — «Локомотив» или ЦСКА. С вероятностью в 28% бронзовые медали выиграют железнодорожники. Шансы на третье место у ЦСКА оцениваются в 25,5%. Отметим, что при этом суперкомпьютер даёт 10,8% на победу «Локомотива» в РПЛ. У армейцев шансы стать чемпионами России оцениваются в 8,8%.

По состоянию на сегодняшний лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37). ЦСКА — четвёртый (36).

На последних строчках в турнирной таблице РПЛ расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12).

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита РПЛ после первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android