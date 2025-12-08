Суперкомпьютер предсказал, кто займёт третье место в РПЛ — «Локомотив» или ЦСКА

Суперкомпьютер Opta предсказал, кто займёт третье место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам этого сезона — «Локомотив» или ЦСКА. С вероятностью в 28% бронзовые медали выиграют железнодорожники. Шансы на третье место у ЦСКА оцениваются в 25,5%. Отметим, что при этом суперкомпьютер даёт 10,8% на победу «Локомотива» в РПЛ. У армейцев шансы стать чемпионами России оцениваются в 8,8%.

По состоянию на сегодняшний лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37). ЦСКА — четвёртый (36).

На последних строчках в турнирной таблице РПЛ расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12).