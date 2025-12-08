Скидки
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян: к ЦСКА готовились по-особенному, в матче мы полностью доминировали

Эдуард Сперцян: к ЦСКА готовились по-особенному, в матче мы полностью доминировали
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Мы очень и очень сильная команда, сейчас мы это понимаем. Но нам надо много работать. За исключением углового ЦСКА, мы доминировали полностью. Хотя ЦСКА очень сильная команда, мы к ним по-особенному готовились. Они играют через середину, используют ромб. Мы уделяли этому внимание. Взаимозаменяемость футболистов у них на высшем уровне. Мы молодцы, что справились», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии
