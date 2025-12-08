Эдуард Сперцян: к ЦСКА готовились по-особенному, в матче мы полностью доминировали

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

«Мы очень и очень сильная команда, сейчас мы это понимаем. Но нам надо много работать. За исключением углового ЦСКА, мы доминировали полностью. Хотя ЦСКА очень сильная команда, мы к ним по-особенному готовились. Они играют через середину, используют ромб. Мы уделяли этому внимание. Взаимозаменяемость футболистов у них на высшем уровне. Мы молодцы, что справились», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.