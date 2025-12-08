Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Руни — о Салахе

«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Руни — о Салахе
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о футболисте «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Было бы печально, если бы он всё это бросил. Он всё делает неправильно. Арне Слоту нужно показать авторитет, вызвать его к себе и сказать: «Ты не поедешь с командой, то, что ты сказал, неприемлемо. Отправляйся в Африку, и пусть всё успокоится». В любом случае с этим нужно быстро разобраться», — приводит слова Руни Sky Sports.

Ранее Салах высказался о своей роли в команде, а также раскритиковал главного тренера Арне Слота после матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» в 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Ливерпуль» может исключить Салаха из состава на матч с «Интером» в ЛЧ — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android