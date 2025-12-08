«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Руни — о Салахе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о футболисте «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.
«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Было бы печально, если бы он всё это бросил. Он всё делает неправильно. Арне Слоту нужно показать авторитет, вызвать его к себе и сказать: «Ты не поедешь с командой, то, что ты сказал, неприемлемо. Отправляйся в Африку, и пусть всё успокоится». В любом случае с этим нужно быстро разобраться», — приводит слова Руни Sky Sports.
Ранее Салах высказался о своей роли в команде, а также раскритиковал главного тренера Арне Слота после матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).
В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» в 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.
- 8 декабря 2025
-
14:21
-
14:19
-
14:14
-
14:12
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:28
-
13:24
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:09
-
13:07
-
13:02
-
12:56
-
12:55
-
12:46
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:04
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:46
-
11:38
-
11:35
-
11:28
-
11:21