«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Руни — о Салахе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о футболисте «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Было бы печально, если бы он всё это бросил. Он всё делает неправильно. Арне Слоту нужно показать авторитет, вызвать его к себе и сказать: «Ты не поедешь с командой, то, что ты сказал, неприемлемо. Отправляйся в Африку, и пусть всё успокоится». В любом случае с этим нужно быстро разобраться», — приводит слова Руни Sky Sports.

Ранее Салах высказался о своей роли в команде, а также раскритиковал главного тренера Арне Слота после матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» в 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.