Василий Иванов раскритиковал поведение футболистов в матче «Краснодар» — ЦСКА
Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался по итогам матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встретились с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«ЦСКА до первого забитого мяча показывал, что команда хорошая, но после лично я команды не увидел. «Краснодар» полностью переиграл и заслуженно победил. Без драк не обошлось. К сожалению, иностранцы себя так ведут — картинно падают. Всем было видно, что никто никого не трогал, а они валяются. Смешно на такое смотреть! Отсюда и потасовки», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
