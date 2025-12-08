Василий Иванов раскритиковал поведение футболистов в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался по итогам матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встретились с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

«ЦСКА до первого забитого мяча показывал, что команда хорошая, но после лично я команды не увидел. «Краснодар» полностью переиграл и заслуженно победил. Без драк не обошлось. К сожалению, иностранцы себя так ведут — картинно падают. Всем было видно, что никто никого не трогал, а они валяются. Смешно на такое смотреть! Отсюда и потасовки», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.