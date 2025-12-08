Скидки
Василий Иванов раскритиковал поведение футболистов в матче «Краснодар» — ЦСКА

Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался по итогам матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встретились с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«ЦСКА до первого забитого мяча показывал, что команда хорошая, но после лично я команды не увидел. «Краснодар» полностью переиграл и заслуженно победил. Без драк не обошлось. К сожалению, иностранцы себя так ведут — картинно падают. Всем было видно, что никто никого не трогал, а они валяются. Смешно на такое смотреть! Отсюда и потасовки», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

