Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, состоятся девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 9 декабря (время московское):

18:30. «Кайрат» (Казахстан) — «Олимпиакос» (Греция);

20:45. «Бавария» (Германия) — «Спортинг» (Португалия);

23:00. «Монако» (Монако) — «Галатасарай» (Турция);

23:00. ПСВ (Нидерланды) — «Атлетико» Мадрид (Испания);

23:00. «Тоттенхэм» (Англия) — «Славия» Прага (Чехия);

23:00. «Юнион» (Бельгия) — «Марсель» (Франция);

23:00. «Барселона» (Испания) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);

23:00. «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);

23:00. «Аталанта» (Италия) — «Челси» (Англия).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

