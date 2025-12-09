Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, состоятся девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 9 декабря (время московское):
18:30. «Кайрат» (Казахстан) — «Олимпиакос» (Греция);
20:45. «Бавария» (Германия) — «Спортинг» (Португалия);
23:00. «Монако» (Монако) — «Галатасарай» (Турция);
23:00. ПСВ (Нидерланды) — «Атлетико» Мадрид (Испания);
23:00. «Тоттенхэм» (Англия) — «Славия» Прага (Чехия);
23:00. «Юнион» (Бельгия) — «Марсель» (Франция);
23:00. «Барселона» (Испания) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);
23:00. «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
23:00. «Аталанта» (Италия) — «Челси» (Англия).
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
