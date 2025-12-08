Скидки
Михаил Дегтярёв призвал футболистов вместо драк в кофейнях решать конфликты словесно

Михаил Дегтярёв призвал футболистов вместо драк в кофейнях решать конфликты словесно
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что российским футболистам необходимо вместо драк в кофейнях решать свои конфликты словесно. Прошлым летом стало известно, что экс-нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов стал участником драки в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. У игрока возник конфликт с бизнесменами Андреем Попелухой и Владимиром Кузьминовым.

«Закон должен быть един и суров для всех в равной степени. Если вы кого-нибудь огреете стулом, вы же понесёте наказание. Так что не имеет значения, футболист или не футболист. Спортсмены, особенно высокого класса, люди медийные.

Они влияют на миллионы людей, мальчишек и девчонок, подают пример, а пример надо подавать хорошей игрой, высокими результатами и своей честной, добропорядочной жизнью. А вот, например, пошутить можно, шпильку воткнуть или, как говорят, потроллить. Это пожалуйста», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

