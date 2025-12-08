Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» пропустила семь мячей за 18 матчей РПЛ, «Сочи» — 41

«Балтика» пропустила семь мячей за 18 матчей РПЛ, «Сочи» — 41
Комментарии

Вчера, 7 декабря, завершилась первая часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Можно подводить промежуточные итоги по статистике в чемпионате страны.

Интересная картина наблюдается в статистике пропущенных мячей. Меньше всего к зимнему перерыву пропустила «Балтика» — всего семь мячей. Это один из лучших показателей за всю историю РПЛ. Больше всего пропущенных голов у «Сочи» — 41. Это антирекорд чемпионата России в XXI веке.

Напомним, «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков за 18 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.

Материалы по теме
«Балтике» не нужен Талалаев. Если есть Хиль
«Балтике» не нужен Талалаев. Если есть Хиль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android