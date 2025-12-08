«Балтика» пропустила семь мячей за 18 матчей РПЛ, «Сочи» — 41

Вчера, 7 декабря, завершилась первая часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Можно подводить промежуточные итоги по статистике в чемпионате страны.

Интересная картина наблюдается в статистике пропущенных мячей. Меньше всего к зимнему перерыву пропустила «Балтика» — всего семь мячей. Это один из лучших показателей за всю историю РПЛ. Больше всего пропущенных голов у «Сочи» — 41. Это антирекорд чемпионата России в XXI веке.

Напомним, «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков за 18 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.