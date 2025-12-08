Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Спартака» Солари — лучший игрок 18-го тура РПЛ по отборам мяча

Вингер «Спартака» Солари — лучший игрок 18-го тура РПЛ по отборам мяча
Комментарии

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших футболистов 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным показателям. В частности, с непривычной стороны отмечены заслуги флангового атакующего полузащитника «Спартака» Пабло Солари. Аргентинец стал лидером тура по количеству отборов (8).

Напомним, в прошедшем туре «Спартак» встретился с московским «Динамо». Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Единственный гол «Спартака» — это автогол защитника «Динамо» Максима Осипенко после флангового прострела Пабло Солари.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android