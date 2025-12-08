Вингер «Спартака» Солари — лучший игрок 18-го тура РПЛ по отборам мяча

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших футболистов 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным показателям. В частности, с непривычной стороны отмечены заслуги флангового атакующего полузащитника «Спартака» Пабло Солари. Аргентинец стал лидером тура по количеству отборов (8).

Напомним, в прошедшем туре «Спартак» встретился с московским «Динамо». Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Единственный гол «Спартака» — это автогол защитника «Динамо» Максима Осипенко после флангового прострела Пабло Солари.

