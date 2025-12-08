«У вас хорошая команда, с боевым характером». Бердыев — о махачкалинском «Динамо»

Известный тренер Курбан Бердыев высказался о махачкалинском «Динамо» и возможном уходе с поста главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«С большим огорчением сегодня узнал о том, что Хасанби Биджиев, главный тренер близкого мне махачкалинского «Динамо», подал в отставку. Потому что для меня очевидно: трудности клуба временны. Переживаю и хочу поддержать «Динамо». Ведь это во многих отношениях уникальный, правильный проект, реализовать который было крайне сложно. Говорю об этом как человек, немало повидавший в футболе. У вас хорошая команда, с боевым характером, где каждый игрок отдаёт все силы в игре. И пусть не всегда им хватает мастерства, но именно поэтому я испытывал удовольствие от работы с ними.

Мало кто знает, с чего начиналось нынешнее махачкалинское «Динамо». Ещё пять лет назад клуба не было. Вообще не было. Муслимыч и его друзья за собственные средства создавали фундамент этой команды. Это дорогого стоит, и об этом нужно помнить. Нужно поддерживать людей, которые возрождали клуб. Им и сейчас непросто. Клубу с его скромными ресурсами нелегко соперничать с более богатыми конкурентами», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 15 очков.