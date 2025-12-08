Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У вас хорошая команда, с боевым характером». Бердыев — о махачкалинском «Динамо»

«У вас хорошая команда, с боевым характером». Бердыев — о махачкалинском «Динамо»
Комментарии

Известный тренер Курбан Бердыев высказался о махачкалинском «Динамо» и возможном уходе с поста главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«С большим огорчением сегодня узнал о том, что Хасанби Биджиев, главный тренер близкого мне махачкалинского «Динамо», подал в отставку. Потому что для меня очевидно: трудности клуба временны. Переживаю и хочу поддержать «Динамо». Ведь это во многих отношениях уникальный, правильный проект, реализовать который было крайне сложно. Говорю об этом как человек, немало повидавший в футболе. У вас хорошая команда, с боевым характером, где каждый игрок отдаёт все силы в игре. И пусть не всегда им хватает мастерства, но именно поэтому я испытывал удовольствие от работы с ними.

Мало кто знает, с чего начиналось нынешнее махачкалинское «Динамо». Ещё пять лет назад клуба не было. Вообще не было. Муслимыч и его друзья за собственные средства создавали фундамент этой команды. Это дорогого стоит, и об этом нужно помнить. Нужно поддерживать людей, которые возрождали клуб. Им и сейчас непросто. Клубу с его скромными ресурсами нелегко соперничать с более богатыми конкурентами», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 15 очков.

Материалы по теме
Президент «Динамо» Мх Гаджиев подвёл итоги первой части сезона для команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android