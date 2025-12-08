Бердыев прокомментировал период своей работы в махачкалинском «Динамо»

Известный тренер Курбан Бердыев высказался о периоде своей работы в махачкалинском «Динамо».

«Мне приятно осознавать, что и я в какой-то степени был причастен к продвижению клуба благодаря приглашению моего друга Гаджи Муслимовича. Решение прийти в «Динамо» в своё время было для меня непростым, но отказать ему в помощи с таким проектом я не мог, потому и возглавил команду ФНЛ. Уровень команды, клуба, зарплата, которую он мог платить в этом случае, не имели для меня значения. Только время, которого всегда не хватает. Но с такими бойцами и за короткие полгода мы смогли сделать многое, и у нас получилась на редкость боевая команда», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

Курбан Бердыев возглавлял дагестанский клуб с июня 2023 года по февраль 2024 года. Специалист покинул команду, когда она возглавляла турнирную таблицу Первой лиги.